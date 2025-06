Italia e Tunisia insieme per iniziative a sostegno delle persone con autismo

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – “Accompagnato dall’Ambasciatore Alessandro Prunas, il Presidente del Progetto Filippide, Nicola Pintus, ha incontrato il Ministro della Gioventù e dello Sport Mourali e il Ministro degli Affari Sociali Lahmar per la definizione di iniziative congiunte a sostegno delle persone con autismo. Italia e Tunisia lavorano fianco a fianco per promuovere la tutela e l’inclusione sociale dei più vulnerabili”. Così su Facebook l’Ambasciata d’Italia in Tunisia.

– foto Ambasciata d’Italia in Tunisia –

(ITALPRESS).