Italia-Asia, a Roma la conferenza ISIA per promuovere dialogo e pace

ROMA (ITALPRESS) – Dialogo, fiducia, pace e sicurezza sono le parole chiave della conferenza internazionale “Dialogue, Trust, Peace, Security in the World”, organizzata dall’ambasciata del Turkmenistan in Italia, insieme all’Istituto Italiano per l’Asia.

L’ambasciatore del Turkmenistan in Italia, Toyly Komekov, ha ricordato la proclamazione, da parte dell’ONU, del 2025 quale anno internazionale della Pace e della Fiducia, che “ci dà un’opportunità per costruire un mondo inclusivo, giusto e sostenibile”.

Per il Turkmenistan si tratta di “una vera opportunità per una transizione qualitativa verso una nuova fase delle relazioni internazionali”, di “un invito e un appello a tutti gli Stati ad avviare un lavoro congiunto per l’attuazione delle idee di pace e di fiducia come principio fondamentale dell’ordine mondiale. Negli ultimi anni la neutralità del Turkmenistan ha dimostrato la sua conformità con i valori e gli obiettivi fondamentali dell’ONU. Oggi il mio Paese e l’Italia promuovono il dialogo: apprezziamo moltissimo il sostegno e l’attenzione allo sviluppo della neutralità permanente, vorrei ringraziare il Governo italiano per sostenere la politica estera del Turkmenistan. Apprezziamo molto anche il format dell’Asia Centrale e dell’Italia. I rapporti diplomatici e politici e l’incontro fra i Ministri degli Esteri dello scorso anno è stato molto fruttuoso e ci ha dato una nuova road map per rafforzare i nostri rapporti”.

Il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, ha ricordato che “l’Italia ha cercato, in questi due anni, di riprendere e rilanciare i rapporti lungo la Via della Seta, sia nel Caucaso, sia in Asia centrale e verso la Cina. Siamo anche convinti che questa grande area geografica – che per l’Europa e per l’Occidente, ha la sua porta nel Turkmenistan – sia un’area straordinariamente importante”, ha spiegato, ricordando “le immense risorse minerarie o legate agli idrocarburi che sono certamente un motore forte per il rilancio economico di questi Paesi e anche dei partner”.

Per questo “l’Italia per questo ha investito molto sul piano diplomatico: siamo il terzo partner commerciale di tutta l’Asia centrale dopo Cina e Russia”. Anche il viceministro degli Esteri del Turkmenistan, Ahmet Gurbanov, si è detto “convinto che la cooperazione del Turkmenistan con l’Italia e altri Paesi abbia delle buone prospettive. Secondo i risultati del 2024, l’Italia è diventata il maggior partner commerciale europeo del Turkmenistan: il volume degli scambi commerciali ha superato 1,6 miliardi in euro, stiamo collaborando attivamente nei settori dell’energia, dei trasporti, delle industrie tessili, dell’agricoltura, del commercio e anche in ambiti tecnico-militari. Si stanno sviluppando con successo anche rapporti tra le imprese private”, ha ricordato.

“Il Turkmenistan è pronto per una cooperazione reciprocamente vantaggiosa: l’enorme potenziale naturale ed economico del Paese offre buone prospettive per tale interazione con i nostri partner italiani. In questo contesto invitiamo le aziende italiane a partecipare attivamente alla realizzazione di iniziative su larga scala del Turkmenistan, come il Global Transport Atlas e l’economia circolare”.

In conclusione, il presidente dell’Istituto Italiano per l’Asia, Mario Morgoni, ha confermato l’impegno per continuare a “coltivare relazioni con i Paesi dell’area asiatica per favorire rapporti di collaborazione e di cooperazione”, in particolare con “il Turkmenistan, un paese che è piuttosto appartato, che però si sta aprendo e che vede nell’Italia un possibile partner molto importante dal punto di vista degli scambi commerciali”.

