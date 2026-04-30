Ddl Mare, Confitarma “Accelerare su semplificazione e ammodernamento dell’ordinamento”

ROMA (ITALPRESS) – Confitarma esprime apprezzamento per l’approvazione del DDL Valorizzazione della Risorsa Mare da parte del Parlamento. “In particolare – sottolinea il presidente di Confitarma Mario Zanetti – ringraziamo il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, per essere stato promotore di questa importante iniziativa che si inserisce nel più ampio e apprezzato lavoro che sta portando avanti, anche attraverso il CIPOM, per rimettere al centro dell’agenda politica una risorsa così preziosa come il mare e tutto ciò che da esso deriva in termini di economia blu”.

Dopo l’approvazione del DDL Semplificazioni nel novembre 2025 – che ha introdotto alcune misure di rilievo, tra cui la semplificazione delle procedure di arruolamento dei marittimi e delle annotazioni di imbarco e sbarco dell’equipaggio nonché la delega al Governo per il riordino della disciplina del servizio sanitario di bordo – “questo nuovo provvedimento – prosegue il presidente Zanetti – rappresenta un ulteriore concreto avanzamento lungo la rotta che il Governo sta seguendo per difendere la competitività dell’industria marittima italiana.”

Il DDL approvato oggi contiene diverse disposizioni d’interesse per il settore. “In particolare – continua nel dettaglio del provvedimento il presidente Zanetti – apprezziamo le ulteriori misure di semplificazione procedurale in relazione all’imbarco e sbarco dei marittimi, all’iscrizione della nave nei registri nazionali, alla pubblicità e al consolidamento dell’ipoteca navale. Non solo, va nella giusta direzione il primo intervento organico di digitalizzazione delle carte e dei documenti di bordo, la razionalizzazione degli obblighi documentali e la nuova disciplina in materia di sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo, che prevede il coinvolgimento degli organismi riconosciuti per le attività ispettive in ambito internazionale, fermo restando il ruolo dell’Amministrazione per le attività di competenza nazionale”.

“Tali interventi, recependo, seppur parzialmente, alcune delle istanze da noi rappresentate al Governo, rappresentano sicuramente un ulteriore passo nella direzione da tempo indicata da Confitarma. Occorre adesso – ha concluso il presidente Zanetti – portare questa nave in porto, concludendo l’azione di semplificazione e modernizzazione dell’ordinamento di settore per contribuire a migliorare la competitività dell’industria marittima italiana nel mondo”.

A tal fine Confitarma auspica, tra gli altri provvedimenti necessari, la completa semplificazione delle procedure di cancellazione delle navi dal registro, di dismissione della bandiera, alcuni ulteriori interventi relativi al regime fiscale applicabile ai marittimi (IRPEF), all’inapplicabilità ai contratti di arruolamento dell’addizionale NASpI e il completamento della modernizzazione delle norme relative alla sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo, parzialmente attuata dal DDL appena approvato. Da non dimenticare, inoltre, la necessità, da tempo evidenziata da Confitarma assieme alle Organizzazioni sindacali, di intervenire per abbattere le barriere di ingresso alle professioni del mare, semplificandone i requisiti di accesso, al fine di favorire la crescita di nuova e stabile occupazione marittima italiana.

“Un vivo apprezzamento – conclude Zanetti – va alla relatrice senatrice Petrucci che ha coordinato con competenza e passione, anche nelle fasi più delicate di composizione delle varie istanze promosse, l’iter del provvedimento, ascoltando e coinvolgendo le diverse parti interessate”.

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