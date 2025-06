Israele, Trump “Fate l’accordo a Gaza. Riprendete gli ostaggi”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Fate l’accordo a Gaza. Riprendete gli ostaggi!!!”. Così, con un messaggio senza testo su Truth, firmato DJT, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sembra invitare Israele a trovare un accordo con Hamas per chiudere il conflitto israelo-palestinese e far tornare a casa gli ostaggi catturati.

In precedenza, Trump, in un altro post ha definito il processo al leader istraelianno un grande errore, soprattuto nel momento in cui si tratta con Iran e Hamas per fermare i due conflitti.

“E’ terribile ciò che stanno facendo in Israele a Bibi Netanyahu. E’ un eroe di guerra e un Primo Ministro che ha fatto un lavoro favoloso collaborando con gli Stati Uniti per ottenere un grande successo nell’eliminazione della pericolosa minaccia nucleare in Iran. E’ importante sottolineare che in questo momento sta negoziando un accordo con Hamas, che includerà la restituzione degli ostaggi” ha scritto su Truth.

“Com’è possibile che il Primo Ministro di Israele possa essere costretto a sedere in un’aula di tribunale tutto il giorno, per nulla (sigari, bambola Bugs Bunny, ecc.)? E’ una caccia alle streghe politica, molto simile alla caccia alle streghe che sono stato costretto a sopportare. Questa parodia di “Giustizia” interferirà con i negoziati sia con l’Iran che con Hamas. In altre parole, è una follia fare quello che i procuratori fuori controllo stanno facendo a Bibi Netanyahu. Gli Stati Uniti d’America spendono miliardi di dollari all’anno, molto più che in qualsiasi altra nazione, per proteggere e sostenere Israele. Non tollereremo questo. Abbiamo appena ottenuto una Grande Vittoria con il Primo Ministro Bibi Netanyahu al timone, e questo offusca notevolmente la nostra Vittoria. Lasciate andare Bibi, ha un gran lavoro da fare!” conclude Trump.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)