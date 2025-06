Israele, il Tribunale respinge la richiesta di Netanyahu di sospendere il processo per corruzione

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il Tribunale distrettuale di Gerusalemme ha respinto la richiesta del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, di sospendere per due settimane il processo per corruzione a suo carico, dopo che l’ufficio del Procuratore di Stato si è dichiarato contrario.

In una dichiarazione, il giudice Rivka Friedman-Feldman ha detto che la richiesta, presentata dall’avvocato difensore di Netanyahu, Amit Hadad, “non presenta una base o una ragione dettagliata che possa giustificare l’annullamento delle udienze probatorie”. Hadad aveva affermato che il premier aveva bisogno della pausa di due settimane per dedicarsi a “questioni diplomatiche, nazionali e di sicurezza di prim’ordine”, in seguito alla recente guerra con l’Iran, conclusasi martedì. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni secondo cui Israele e gli Stati Uniti starebbero lavorando a un accordo globale per porre fine alla guerra a Gaza e raggiungere accordi di normalizzazione con altri Paesi arabi, nel contesto degli Accordi di Abramo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).