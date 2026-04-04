CATANIA (ITALPRESS) – Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano a Ispica, in una cava sotto il Convento di Santa Maria di Gesù, dove una persona è precipitata da una parete di circa 60 metri.

L’allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di sabato dalla centrale operativa del 118 di Catania, che ha attivato le squadre specializzate. Sul posto sono intervenuti i tecnici della Stazione Etna Sud e della Delegazione Speleologica Sicilia, che hanno raggiunto rapidamente l’area impervia.

La vittima, finita su una fitta vegetazione, è stata trovata priva di vita. Presenti anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Carabinieri, il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco.

Dopo l’autorizzazione del magistrato, la salma è stata recuperata con tecniche alpinistiche e trasportata a valle attraverso un terreno particolarmente difficile, fino a uno slargo dove è stata affidata a un elicottero per il trasferimento.

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-Foto ufficio stampa Csnas-

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