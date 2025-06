WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente americano Donald Trump ha affermato di sapere dove si nasconde la guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ribadendo che “per ora” gli Stati Uniti non vogliono che venga ucciso. In un post pubblicato sul suo social Truth, il tycoon ha sollecitato l’Iran ad una “resa incondizionata”, in una fase in cui il conflitto continua ad intensificarsi: “Sappiamo dove si nasconde il cosiddetto leader supremo – ha affermato Trump –. È un bersaglio facile, ma lì è al sicuro, non lo elimineremo, almeno per ora, ma non vogliamo che i missili vengano lanciati contro i civili o i soldati americani. La nostra pazienza si sta esaurendo”. Il post è arrivato dopo una precedente esortazione ai 9,5 milioni di residenti a Teheran a fuggire per salvarsi la vita, proprio mentre Trump interrompeva la sua visita al vertice internazionale del G7 per tornare a Washington nella Situation Room per colloqui urgenti con il suo team per la sicurezza nazionale.

In precedenza, il tycoon aveva smentito categoricamente di avere avuto personalmente dei contatti con i vertici iraniani per dei colloqui di pace. “In nessun modo e in nessuna forma mi sono messo in contatto con l’Iran per dei colloqui di pace. Ancora una volta si tratta di fake news fabbricate ad arte”, ha scritto sul social Truth il presidente Usa dopo essere rientrato in anticipo dal G7 in Canada.

“Se vogliono parlare sanno come raggiungermi”, ha proseguito il capo della Casa Bianca aggiungendo che le autorità iraniane “avrebbero dovuto accettare l’accordo che era sul tavolo, avrebbero salvato molte vite”. Poco prima, ancora sull’aereo verso Washington, Trump aveva detto ai giornalisti che era ipotizzabile mandare degli inviati a trattare con i rappresentanti di Teheran, come il vicepresidente JD Vance o l’inviato speciale Steve Witkoff. “Potrei farlo, tutto dipende da che cosa succederà al mio ritorno”, aveva detto Trump quando era ancora sull’Air Force One. Trump aveva infine ribadito che l’Iran “non può avere un’arma nucleare”.

In Canada il presidente degli Stati Uniti aveva firmato, a sorpresa, una Dichiarazione sui recenti sviluppi tra Israele e Iran dopo un iniziale rifiuto. Nella premessa i sette ribadiscono il loro “impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente”. Secondo i leader “Israele ha il diritto di difendersi”. I partecipanti al G7 in Canada, inoltre, ribadiscono il loro sostegno alla sicurezza di Israele e accusano Teheran di essere la principale “fonte di instabilità” nella regione. Il documento sottolinea anche l’importanza di proteggere i civili e l’impossibilità che l’Iran si doti di un’arma nucleare. (ITALPRESS).

