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Napoli, Bennato “America’s Cup sia scintilla contro vittimismo e fatalismo”
NAPOLI (ITALPRESS) – “Al di là di alcuni aspetti spero che l’America’s Cup possa essere una scintilla per reagire al vittimismo, al fatalismo e all’assistenzialismo. Le cose cambiano soltanto se le masse vogliono cambiare”. Così Edoardo Bennato a margine dell’evento istituzionale di apertura della settimana dell’America’s Cup, sull’isola di Nisida. xu/pc/gtr