Home Video News Cronaca Tg News – 22/9/2026
Tg News – 22/9/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Trump all’Onu “Mentre altri parlavano io ho realizzato la pace” - Guterres “In Cisgiordania lo spettro della pulizia etnica” - Riad riapre il gasdotto Est-Ovest per tornare ad esportare - Istat, deficit 2025 al 3,1% del Pil, Italia resta in infrazione con Ue - Stellantis, dal 19 al 30 Ottobre a Mirafiori torna cassa integrazione - Catania, poliziotti aggrediti con spranghe e sedie durante controllo - Testimoni di Geova, tolto divieto su trasfusioni di sangue - Conti pubblici, Salvini “Non possiamo restare bloccati da zero virgola” - Previsioni 3B Meteo 23 Settembre /gtr