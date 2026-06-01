Forza Italia, Tajani: “Marco Ventura è il nuovo capo ufficio stampa, responsabile dei rapporti con i media”

ROMA (ITALPRESS) – “Marco Ventura è il nuovo Capo ufficio stampa e responsabile dei rapporti con i media di Forza Italia. Un professionista con una lunga carriera nel giornalismo, nella televisione e nella comunicazione istituzionale, che conosce profondamente il mondo dell’informazione e la storia politica del nostro movimento”. Lo dichiara il Segretario nazionale di FI, Antonio Tajani.

“Ventura ha lavorato con il Presidente Berlusconi a Palazzo Chigi in anni decisivi per la politica italiana e internazionale. La sua competenza, capacità di costruire linguaggi efficaci e conoscenza dei media tradizionali e digitali saranno preziose per rafforzare ulteriormente la comunicazione di Forza Italia. A lui – aggiunge Tajani – faranno capo i rapporti con i diversi media: TV, radio, carta stampata, agenzie di stampa, digital e social media. Coordinerà inoltre la comunicazione dei gruppi parlamentari e gestirà la partecipazione dei nostri esponenti nei telegiornali e nei programmi di approfondimento radio-televisivi. Opererà in coordinamento con Alberto Barachini, responsabile della Comunicazione e Immagine di Forza Italia”.

Già inviato di guerra e giornalista parlamentare del Giornale, capo ufficio stampa esteri del Presidente del Consiglio Berlusconi, autore di programmi per La7, Rai e Mediaset, Ventura è stato addetto stampa della Camera dei Deputati, consigliere per la comunicazione del Presidente del Parlamento Europeo e del Presidente Rai, portavoce del Presidente del Senato e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, senior advisor del presidente dell’IFAD, agenzia delle Nazioni Unite.

Già docente di comunicazione politica e ghostwriting alla Sapienza di Roma e all’Università di Urbino, ha un’ottima conoscenza della lingua inglese ed è autore di una dozzina tra saggi e romanzi.

Lascia Tgcom24-Mediaset, dove lavorava per il programma “Diario del Giorno”.

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