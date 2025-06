ROMA (ITALPRESS) – La Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, ha dichiarato che “l’Iran ha trionfato su Israele e l’America”, nel suo primo videomessaggio da quando Washington ha annunciato un cessate il fuoco tra Iran e Israele. In un messaggio video l’Ayatollah ha aggiunto che “Israele è quasi crollato sotto gli attacchi iraniani”.

Khamenei ha affermato che l’America è entrata in guerra perché riteneva che, se non l’avesse fatto, Israele sarebbe stato completamente distrutto, sottolineando che l’America non ha ottenuto nulla da questa guerra. La guida iraniana ha affermato che (il presidente degli Stati Uniti Donald) Trump ha esagerato le conseguenze degli attacchi contro i nostri siti nucleari, sottolineando: “I nostri siti nucleari non sono stati disattivati”.

Khamenei ha avvertito che “qualsiasi attacco israeliano all’Iran gli costerà un prezzo elevato”, osservando che “l’Iran ha distrutto le capacità militari di Israele… e Israele non ha immaginato la potenza dei nostri attacchi”. Il leader iraniano ha giurato: “Attaccheremo di nuovo le basi americane se lanceranno attacchi contro di noi”, aggiungendo: “Abbiamo la capacità di colpire le basi americane in qualsiasi momento”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).