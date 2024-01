BARI (ITALPRESS) – Potrebbe essere previsto lo scorporo del plesso pediatrico “Giovanni XXIII” dall’Azienda Ospedaliera-Universitaria “Policlinico” di Bari. Del tema si è parlato oggi al ministero della Salute in una riunione promossa dal sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle direzioni competenti del ministero stesso, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano (in videocollegamento), l’assessore alla Sanità e al Benessere Animale della Regione Puglia Rocco Palese, il direttore del Dipartimento Promozione Salute e del Benessere Animale Vito Montanaro e il direttore generale del Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII e direttore dell’Aress Puglia Giovanni Migliore.

“Con l’incontro di oggi”, spiega Gemmato, “che si è svolto in un clima costruttivo e di collaborazione, abbiamo verificato insieme – ministero della Salute e Regione Puglia – la volontà di continuare il percorso di scorporo dell’Ospedale Giovanni XXIII dal Policlinico di Bari” commenta il Sottosegretario. E’ un atto dovuto per rispondere alle istanze dei cittadini e soprattutto dei piccoli pazienti pugliesi che meritano un polo pediatrico efficiente e performante, in grado di garantire servizi sanitari di qualità e di prossimità”

“Anche insieme ai tecnici del Ministero – conclude il sottosegretario – abbiamo valutato tempi e modalità per avviare l’iter di scorporo, confidando nell’interlocuzione continua, al fianco della Regione Puglia”.

