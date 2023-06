PALERMO (ITALPRESS) – Comune di Palermo, Amg Energia, Sispi ed Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) fanno sistema sul concetto di smart city ed avviano una collaborazione per la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi energetici e per la digitalizzazione della città. L’avvio della sinergia è stato sancito oggi nel corso di un incontro, ospitato nella sede Amg di via Tiro a Segno, al quale hanno preso parte fra gli altri l’assessore alla Pubblica istruzione Aristide Tamajo, il presidente di Amg Energia Francesco Scoma, il direttore generale di Sispi Salvatore Morreale e Stefano Pizzuti responsabile della divisione Smart Energy dell’Enea. All’incontro erano presenti funzionari comunali, dirigenti e funzionari di AMG Energia ed esponenti dell’Enea, in vista anche del seminario di oggi pomeriggio al Noviziato dei Crociferi su “Smart lighting, street and building”.

Nel corso dell’incontro è stata presentata la piattaforma informatica “PELL” (Public energy living lab) realizzata dall’Enea e strutturata per recupero, raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione e valutazione dei dati tecnici e dei consumi degli impianti di pubblica illuminazione, che è già considerata uno standard metodologico e tecnologico a cui si connetteranno tutte le realtà locali d’Italia per il dialogo di dati di pubblica illuminazione, di gestione energetica oltre che del settore del traffico. La collaborazione avviata punta all’inserimento su tale piattaforma dei dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione di Palermo e delle scuole comunali, passaggio, quest’ultimo, per il quale sarà fondamentale l’attività di Sispi.

“Sul concetto di smart city la città fa sistema dal punto di vista operativo e metodologico – sottolinea il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – AMG Energia ha ospitato l’incontro e l’avvio di questa collaborazione ci gratifica perchè è un riconoscimento alla nostra esperienza, alla conoscenza delle infrastrutture e degli impianti e all’attività sul fronte dell’efficienza energetica su cui l’azienda è impegnata da anni. AMG Energia svolgerà un ruolo determinante in attuazione della propria missione societaria ed anche in vista del rinnovo del contratto di servizio”.

