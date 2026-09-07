Intesa Sanpaolo, Baiocchi Di Silvestri “Continua missione sviluppo Pmi in Usa”

SAN FRANCISCO (ITALPRESS) – Durante la missione che ha portato nella Silicon Valley 12 PMI italiane dell’aerospazio, Italpress ha incontrato Nicola Baiocchi Di Silvestri, Country Manager USA & Americas di Intesa Sanpaolo, arrivato a San Francisco per seguire l’iniziativa realizzata dalla banca in collaborazione con INNOVIT. Dalla storica sede di Intesa Sanpaolo a New York, Baiocchi Di Silvestri coordina le attività del gruppo negli Stati Uniti e nelle Americhe. Nell’intervista spiega la strategia della banca in Nord America e il ruolo che Intesa vuole svolgere nell’accompagnare le imprese italiane sul mercato statunitense, mettendole in relazione con capitali, partner industriali e nuove opportunità di business. xo9/fsc/gtr (intervista di Stefano Vaccara)