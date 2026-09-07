Carnelos “Le Pmi italiane sono nella Champions League dell’economia spaziale”

SAN FRANCISCO (ITALPRESS) - Portare le eccellenze italiane dell’aerospazio nel cuore della Silicon Valley per creare nuove opportunità di business, partnership e accesso al mercato americano. È l’obiettivo della missione promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con INNOVIT, che dal 31 agosto al 4 settembre ha riunito a San Francisco 12 PMI italiane attive nella Space Economy, nell’aerospazio, nella security e nella robotica. A sottolineare il valore dell’iniziativa è Massimo Carnelos, Console Generale d’Italia a San Francisco, che all'Italpress mette in evidenza non soltanto la qualità tecnologica delle aziende arrivate dall’Italia, ma anche la forza con cui possono presentarsi in un mercato americano dell’economia spaziale in rapidissima trasformazione. Per Carnelos queste imprese dimostrano che l’Italia possiede competenze, capacità manifatturiere e tecnologie che le consentono di competere ai massimi livelli internazionali. Una presenza che permette al Paese, come afferma il Console Generale, di giocare nella “Champions League” dell’economia spaziale. xo9/fsc/gtr (intervista di Stefano Vaccara)