Innovit, dalla Silicon Valley un modello italiano che guarda oltre la California

SAN FRANCISCO (ITALPRESS) - Dodici PMI italiane dell’aerospazio portate nel cuore della Silicon Valley per incontrare investitori, potenziali partner e protagonisti dell’industria americana. Ma la missione organizzata da Intesa Sanpaolo in collaborazione con INNOVIT è anche l’occasione per raccontare un progetto italiano che, dopo quattro anni di attività a San Francisco, punta a trasformare innovazione e tecnologia in internazionalizzazione e nuove opportunità di business. Italpress ne ha parlato con Alberto Acito, Managing Director di INNOVIT, l’Italian Innovation and Culture Hub di San Francisco. La collaborazione con Intesa Sanpaolo dura ormai da tre anni: iniziata con le startup, si è estesa alle piccole e medie imprese e quest’anno ha puntato su un settore strategico come aerospazio e Space Economy, portando in California 12 aziende italiane. Secondo Acito, la trasformazione dell’industria spaziale e la sua crescente integrazione con intelligenza artificiale, robotica, cybersecurity, materiali e manifattura avanzata aprono uno spazio importante per le competenze italiane. L’obiettivo non è soltanto vendere negli Stati Uniti, ma inserirsi nella nuova catena del valore americana, trovare capitali e partner e riportare in Italia qualcosa del “mindset” della Silicon Valley: velocità, innovazione e propensione al rischio. xo9/fsc/gtr (intervista di Stefano Vaccara)