Fusaro “Italian Trade Agency aiuta l’aerospazio italiano nei contatti con Usa”

SAN FRANCISCO (ITALPRESS) – Portare le eccellenze italiane dell’aerospazio nella Silicon Valley significa non soltanto presentarne le tecnologie, ma soprattutto metterle in contatto con chi negli Stati Uniti può trasformare l’innovazione in partnership, investimenti e contratti. È anche questo l’obiettivo della missione che ha portato a San Francisco 12 PMI italiane, promossa da Intesa Sanpaolo in collaborazione con INNOVIT. Italpress ne ha parlato con Filippo Fusaro, Trade Commissioner dell’Italian Trade Agency (ITA) a Houston, l’ufficio che negli Stati Uniti ha competenza specifica per il settore aerospace. Fusaro racconta il successo della missione e il ruolo svolto dall’ITA nel portare all’evento interlocutori americani, potenziali investitori e operatori dell’industria, creando occasioni di networking e di incontro diretto con le aziende italiane. Un lavoro che l’ufficio di Houston porta avanti per favorire l’ingresso delle imprese nazionali nella supply chain aerospaziale statunitense. xo9/fsc/gtr (intervista di Stefano Vaccara)