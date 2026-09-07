Intesa Sanpaolo porta le PMI a San Francisco, Roscio “Spazio settore strategico”

SAN FRANCISCO (ITALPRESS) – Non soltanto finanziare le imprese, ma accompagnarle sui mercati internazionali, metterle in contatto con partner e investitori e aiutarle a intercettare in anticipo le nuove direttrici della crescita globale. È la strategia con cui Intesa Sanpaolo ha portato per il terzo anno, insieme a INNOVIT, un gruppo di aziende italiane nella Silicon Valley. Questa volta protagoniste sono state 12 piccole e medie imprese italiane attive nella Space Economy, nell’aerospazio, nella robotica e nella security, selezionate per l’elevato contenuto tecnologico delle loro produzioni. Italpress ne ha parlato a San Francisco con Anna Roscio, Executive Director Sales and Marketing di Intesa Sanpaolo, durante la missione ospitata nella sede di INNOVIT. Roscio spiega perché la banca abbia scelto proprio lo spazio: un settore destinato ad avere un ruolo sempre più strategico, ma anche un “collettore” di tecnologie capace di alimentare innovazione e applicazioni in molte altre industrie. E l’Italia, sottolinea, dispone di PMI spesso piccole nelle dimensioni ma con competenze tecnologiche di eccellenza, che hanno bisogno di strumenti finanziari ma anche di essere accompagnate nella crescita internazionale. xo9/fsc/gtr (intervista di Stefano Vaccara)