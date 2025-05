ROMA (ITALPRESS) – Jasmine Paolini in semifinale agli Internazionali d’Italia. La tennista toscana si salva al terzo set contro la giovane russa Diana Shnaider: 6-7(1) 6-4 6-2 il punteggio in favore dell’azzurra, che in semifinale affronterà la vincente della sfida tra Stearns e Svitolina.

“Partita durissima: sono partita bene poi c’è stato un calo d’intensità. Devo dire grazie alla pioggia sul 4-0: c’è stato il coaching di Sara (Errani, ndr) che mi ha aiutato tantissimo. E poi tutto il supporto del pubblico: nei momenti duri della partita abbiamo lottato insieme con pazienza e l’abbiamo portata a casa“. Così Jasmine Paolini dopo la vittoria sulla russa Shnaider che le ha regalato la semifinale agli Internazionali d’Italia. “Cosa mi ha detto Sara? Giocale tutto il tempo sul rovescio: non tirarle sul diritto se non hai una palla facile. Sono contentissima di essere in semifinale a Roma: è un sogno”.

MUSETTI-MEDVEDEV SOSPESA PER PIOGGIA SUL MATCH POINT

La pioggia torna a disturbare gli Internazionali d’Italia. Interrotto l’ottavo di finale fra Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev sul match-point per l’azzurro: il 23enne carrarino era al servizio sul 7-5 5-4 40-30.

ALCARAZ E DRAPER AI QUARTI

Carlos Alcaraz e Jack Draper si affronteranno ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il britannico ha battuto in rimonta il francese Corentin Moutet (1-6 6-4 6-3). Il quattro volte campione Slam l’ha spuntata in tre set sulla testa di serie numero 23 Karen Khachanov (6-3 3-6 7-5) dopo due ore e 28 minuti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).