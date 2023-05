Con i verdetti decisivi, per alcuni sono arrivate le lacrime e le recriminazioni, anche gli insulti. E’ il solito rituale dell’epilogo del campionato. C’erano in ballo (dato che Napoli e Lazio erano qualificati) i posti Champions: l’Inter e il Milan ce l’hanno fatta. Per la salvezza Verona e Spezia alla pari: spareggio ? Il Napoli, che ha cercato Luis Enrique per sostituire Spalletti, a Bologna è stato omaggiato da un erroraccio di Skorupski e così Osimhen con una doppietta è arrivato a quota 25 gol. Poi Ferguson e De Silvestri l’hanno pareggiata. Sansone in fuorigioco aveva segnato il gol del 3-2. Svanito il record di punti per i campioni. La Lazio contro la Cremonese si è fatta rimontare due gol e ha vinto alla fine con Milinkovic, autore di una doppietta. Espulso Sarri. Radu al passo d’addio. L’Inter in tre minuti ha rifilato due gol (Lukaku e Barella) all’Atalanta che ha tentato di riaprirla ma si è fermata al gol di Pasalic, poi Lautaro (21 reti) ha tolto ogni incertezza al risultato. Inter terza e Dea fuori dai giochi Champions. Si è parlato di addio di Gasperini. Ora la Beneamata può pensare alla finale di Istanbul. Il quarto posto è toccato al Milan che sul campo di una Juventus avvelenata da penalizzazioni, infortuni e polemiche è passato con un bel gol di Giroud. Juve in difficoltà.

La sconfitta della Roma a Firenze ha semplificato le cose al Milan e noi non crediamo che Mourinho abbia voluto perdere per puntare decisamente all’Europa League contro il Siviglia, trascurando la gara del Franchi. A Firenze la Roma stava vincendo: negli ultimi minuti il pareggio di Jovic e il sorpasso di Ikonè hanno sorpreso i giallorossi. I viola hanno ben preparato la finale di Conference. C’è ancora da attribuire qualche posto europeo e molto dipende dalla Juventus: subirà altre penalizzazioni ? Vedremo. Per l’ottavo posto hanno vinto Torino e Fiorentina. Si è fermato il Bologna ed ha addirittura perso il Monza in casa il Lecce. Il Torino ha passeggiato sul campo dello Spezia che dopo l’autogol di Wisniewski ha resistito un pò, poi ha mollato e ne ha presi quattro in tutto. Gli insulti a Juric (partita interrotta) hanno fatto da corollario a una partita a senso unico. I granata chiuderanno la stagione contro l’Inter che forse sarà con la testa altrove. La Fiorentina sarà sul campo del Sassuolo. Il Monza (Palladino confermato) ha perso col Lecce che si è salvato vincendo al Brianteo in una gara in cui hanno pesato due rigori: Gytkaer se l’è fatto parare da Falcone e Colombo invece lo ha segnato. I salentini così si sono salvati. La sconfitta dello Spezia sembrava aver dato via libera al Verona, in vantaggio col gol di Gaich, appena entrato. L’Empoli ha pareggiato nel recupero grazie a un’autorete di Magnani. Gli scaligeri giocheranno l’ultima partita sul campo del Milan, la squadra di Semplici all’Olimpico contro i giallorossi. Non è da escludere uno spareggio-salvezza. Cremonese e Sampdoria sono in B da un pezzo. E fa piacere che la società blucerchiata stia risolvendo la propria difficile situazione. La squadra di Stankovic ha pareggiato in casa col Sassuolo. La Salernitana ha infine rimontato due gol all’Udinese, chiudendo in bellezza con Sousa la stagione che era cominciata male. Ci saranno altri colpi di scena ? Certo: è una tradizione, e va rispettata.

