Insegnante russo celebra Anno del Cavallo come simbolo di integrazione culturale

Nikolai, insegnante russo presso il North China Institute of Aerospace Engineering e marito di una donna cinese, vive in Cina da quasi dieci anni. Mentre l'espressione "Diventare cinese" e i video che mostrano pratiche dello stile di vita cinese sono di tendenza sui social, Nikolai dimostra come abbracciare realmente la vita in Cina celebrando la Festa di Primavera dell'Anno del Cavallo, una delle finestre più importanti nella cultura cinese. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)