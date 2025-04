ROMA (ITALPRESS) – Al via la campagna di comunicazione Inps esonero Giovani under 36. L’esonero per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è stato cofinanziato dal Programma operativo nazionale “Sistemi di politiche Attive per l’occupazione” con risorse FseReact EU. La legge di bilancio 2021 aveva previsto, infatti, il concorso al finanziamento di tali misure per mezzo delle risorse del Programma “Next Generation EU”.

A seguito di una specifica attività di audit, la Commissione europea ha rilevato la necessità, in ipotesi di co-finanziamento, di un’adeguata informazione rivolta ai destinatari finali del beneficio in merito all’utilizzo dei finanziamenti dell’Ue. Conseguentemente l’Inps – in accordo con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali – ha avviato in questi giorni un’attività di comunicazione alle aziende e, per il loro tramite, ai lavoratori che sono stati assunti/trasformati a tempo indeterminato negli anni 2021 e 2022.

Con le comunicazioni inviate dall’Istituto alle aziende già beneficiarie della misura in trattazione, le stesse sono state invitate a fornire una specifica informazione ai dipendenti, per i quali si è fruito della misura in trattazione, dell’avvenuto finanziamento con i Fondi europei. L’Inps ricorda che la misura di agevolazione è stata avviata per sostenere l’occupazione e superare gli effetti della crisi causata dalla pandemia Covid-19 e le sue conseguenze sociali, nonchè per promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia.

