Malagò “Progetto giovani, energia positiva e idee chiare”

ROMA (ITALPRESS) - "Sono in costante contatto con Claudio Ranieri e con tutte le persone coinvolte: c’è un’energia positiva e le idee sono chiare. È un progetto che deve andare dal medio al breve termine, nella migliore delle ipotesi, ma finalmente c’è consapevolezza e disponibilità a entrare in un certo ordine di idee, perché i progetti e i programmi stanno andando tutti a terra, anche e soprattutto tramite la filiera che comincia da Coverciano". Lo ha detto il presidente della Figc, Giovanni Malagò, a margine della giornata di benvenuto alle matricole della Luiss, rispondendo a una domanda sui progetti per la valorizzazione dei giovani in ottica Nazionale. Sul tema dei diritti tv, poi, Malagò ha sottolineato che questi sono di "competenza della Lega". "E' normale che chi rappresenta le società debba cercare di valorizzare il prodotto. Bisogna tenere conto del fatto che sono una parte preponderante all'interno del bilanci. C'è una competizione anche all'interno del sistema calcio e ci sono varie formule per cercare di valorizzarlo in prospettiva, in attesa che arrivi la nuova generazione di stadi", ha aggiunto il numero uno della Figc, a proposito dei diritti tv. (ITALPRESS). mc/azn