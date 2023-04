Inflazione ancora in calo a marzo

Continua la fase di discesa dell'inflazione, che a marzo cala dello 0,4% su base mensile facendo segnare un +7,6% annuo. Lo rende noto l'Istat, rivedendo al ribasso di un decimo di punto la stima preliminare. Il rallentamento si deve principalmente alla frenata dei prezzi dei Beni Energetici, in netto calo sia nella componente regolamentata che in quella non regolamentata. fsc/gsl