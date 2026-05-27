Tg Sport – 27/5/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Roland Garros: Sinner e Darderi sul velluto - Panchina Napoli: intesa biennale con Italiano, resiste l'ipotesi Allegri - Mercato Milan: assalto a Iraola per la panchina e blitz a Vienna per Rangnick - Inter nel futuro: Chivu pronto a rinnovare fino al 2028 e Mkhitaryan dice sì - Muro Liverpool: Alisson blocca la Juventus - Colpo Roma: riscattato Malen dall'Aston Villa con un contratto fino al 2030 - Mugello da leggenda: il Gran Premio d'Italia festeggia cinquant'anni di storia azn