Milano Health Week, Monti “Fondamentale alleanza istituzioni per prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) - "La Milano Health Week è un'ottima occasione per fare prevenzione e comunicazione di sani stili di vita, quello per cui la Regione Lombardia è impegnata quotidianamente da tanti anni. C'è uno sguardo in più in questa bellissima prima edizione che guarda anche al digitale, alle nuove tecnologie, a come la medicina digitale può impattare nell'ambito della prevenzione e anche nella capacità di noi cittadini e pazienti di vivere più attivamente, appunto, prevenire nell'ambito della salute". Lo ha detto Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, in occasione della presentazione di Milano Health Week 2026, il festival europeo dedicato a salute, prevenzione, innovazione e intelligenza artificiale in programma dal 4 al 6 giugno nel quartiere Portanuova. (ITALPRESS). am/azn