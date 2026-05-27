AI, Savevski: “Fondamentale il dialogo tra ricerca, medici e pazienti”

ROMA (ITALPRESS) - "L'intelligenza artificiale è entrata nella nostra vita quotidiana, soprattutto nel contesto clinico-sanitario. Tutti noi ci informiamo usando l'intelligenza artificiale, gli ospedali la usano, la diagnostica oggi contiene algoritmi di intelligenza artificiale. Milano Health Week è nata come una piattaforma per poter aprire il dialogo fra istituzioni, medici, pazienti e ricercatori, capire insieme come questa tecnologia può essere usata per il bene della sanità ma sempre in maniera responsabile". Lo ha detto Victor Savevski, presidente di ESAIH (European Society for Artificial Intelligence in Health), in occasione della presentazione di Milano Health Week 2026, il festival europeo dedicato a salute, prevenzione, innovazione e intelligenza artificiale in programma dal 4 al 6 giugno nel quartiere Portanuova. (ITALPRESS). am/azn