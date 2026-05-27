Milano Health Week, Filippi “Prevenzione centrale nelle patologie neurologiche”

ROMA (ITALPRESS) - "Una settimana dedicata alla popolazione, alla cittadinanza, per esplicitare gli avanzamenti della medicina moderna, che sono soprattutto avanzamenti in termini di prevenzione dello sviluppo di malattie che spesso possono essere importanti. Tra queste sicuramente ci sono le patologie neurologiche, che stanno conoscendo un momento di grandissima fioritura, nel senso che oggi siamo in grado di riconoscerle presto e di trattarle in maniera efficace". Lo ha detto Massimo Filippi, direttore dell’Unità di Neurologia IRCCS Ospedale San Raffaele e ordinario di Neurologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, in occasione della presentazione di Milano Health Week 2026, il festival europeo dedicato a salute, prevenzione, innovazione e intelligenza artificiale in programma dal 4 al 6 giugno nel quartiere Portanuova. (ITALPRESS). col3/azn