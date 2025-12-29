Infantino “150 milioni di richieste in 15 giorni per i biglietti del Mondiale”

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – “In soli 15 giorni, abbiamo ricevuto 150 milioni di richieste da tutto il mondo per l’acquisto di biglietti per la Coppa del Mondo”. Lo ha rivelato il presidente della Fifa Gianni Infantino durante la sessione di apertura del World Sports Summit, l’evento di due giorni che si tiene a Dubai. “Nonostante tutti i resoconti che potreste aver letto sui prezzi, tra i 6.000 e i 60 dollari, la verità è che questi sono i numeri – ha aggiunto il numero uno del calcio mondiale – In ognuno dei 15 giorni di prevendita, abbiamo registrato una media di 10 milioni di richieste al giorno, con Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna in testa”. Parlando a un forum che includeva leggende del calcio come Ronaldo Nazario, Luis Figo, Andrés Iniesta, Carles Puyol, Didier Deschamps, Roberto Baggio, Paolo Maldini, Cafu e Alessandro Del Piero, che ha svolto il ruolo di relatore, Infantino ha offerto un altro dato statistico ottimistico.

“Nella storia quasi centenaria della Coppa del Mondo, sono stati venduti 44 milioni di biglietti e abbiamo ricevuto richieste tre volte superiori”. L’allargamento del Mondiale a 48 squadre e 104 partite dovrebbe generare un record di 50-60 milioni di biglietti venduti. Infantino ha anche annunciato che la prossima cerimonia di premiazione “The Best” della Fifa si terrà a Dubai, vantandosi del successo commerciale e mediatico del Mondiale per Club della scorsa estate. “Non si è trattato solo dei 33 milioni di euro generati da ogni partita, è servito anche a dimostrare l’universalità del calcio – ha spiegato il dirigente svizzero – La finale tra Chelsea e PSG da sola ha riunito giocatrici provenienti da 16 paesi e cinque continenti”. Infantino, infine, ha delineato i principi chiave per il futuro: “Lavoreremo per sviluppare uno stile di calcio più offensivo e accattivante, ed anche più equo. Dobbiamo continuare a fornire agli arbitri gli strumenti necessari per correggere eventuali errori”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).