Individuate le aree demaniali marittime della spiaggia di Mondello, Savarino: “Poniamo le basi per il futuro”

PALERMO (ITALPRESS) – Con un decreto firmato dall’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, sono state individuate le aree demaniali marittime della spiaggia di Mondello, a Palermo, da assegnare per finalità turistico-ricreative e sportive nella stagione balneare 2026. Con un successivo avviso pubblico del dipartimento dell’Ambiente sarà indetta la procedura per l’assegnazione tramite autorizzazioni di durata breve. Il decreto e la planimetria sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo indirizzo.

“Stiamo ponendo le basi per il futuro della spiaggia di Mondello. Abbiamo agito in tempi rapidissimi per arrivare al decreto che individua le aree demaniali e al contestuale avviso per la loro assegnazione: in questo modo assicuriamo regole chiare e trasparenza amministrativa, privilegiando quelle società in grado di garantire servizi di qualità agli utenti e attenzione al territorio. Anche a Palermo si liberano nuove energie, le imprese potranno trovare un’importante opportunità di sviluppo, investendo nella tutela, nella valorizzazione e nella fruibilità di un bene così prezioso per il territorio siciliano”, ha detto Giusi Savarino.

PUBBLICATO L’AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEI 13 LOTTI

Dopo l’individuazione delle 13 aree demaniali marittime della spiaggia di Mondello, a Palermo, è stato pubblicato anche l’avviso pubblico dell’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente per loro assegnazione. Si tratta di lotti da mille metri quadri ciascuno, che dovranno essere utilizzati per finalità turistiche, ricreative e sportive. Le autorizzazioni saranno di durata breve, per un periodo massimo di 90 giorni tra giugno e ottobre, esclusivamente per la stagione balneare 2026. Possono partecipare all’avviso pubblico le imprese individuali, le società, le cooperative e i consorzi, oltre ad associazioni sportive ed enti del terzo settore.

Le istanze vanno presentate esclusivamente per via telematica attraverso il “Portale demanio marittimo” della Regione Siciliana. I termini scadranno il 30 aprile in caso di richieste per il periodo giugno-agosto e il 31 maggio per l’intervallo compreso tra settembre e novembre. Tra gli obblighi previsti per l’assegnatario rientrano la pulizia, il decoro e la sicurezza dell’area; non utilizzare tornelli o altri dispositivi che limitino l’accesso alla spiaggia; il divieto di installare cabine in serie sulla spiaggia. All’interno del decreto è stata inserita anche una clausola di salvaguardia con la quale la Regione si riserva il diritto di revocare il bando nel caso in cui il Tribunale amministrativo, al quale si è rivolto la società Italo belga, emetta un provvedimento di sospensione cautelare.

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