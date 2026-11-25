ROMA (ITALPRESS) – Quasi sei italiani su dieci (59%) si sono rivolti nell’ultimo anno alla sanità privata, soprattutto per i tempi di attesa più brevi (74%) e, in misura molto minore (16%), per maggiore comodità o vicinanza. E’ quanto emerge dall’indagine “Il valore della salute. Il contributo delle imprese della salute alla crescita economica e al benessere del Paese”, realizzata da Confsalute-Confcom, il maggiore organismo di rappresentanza del settore della salute a livello nazionale, in collaborazione con l’Istituto Piepoli e presentata in occasione del primo Annual Meeting dell’organizzazione. Tra coloro che hanno utilizzato servizi sanitari, pubblici o privati, il 34% ha rinunciato o rinviato cure principalmente a causa dei tempi di attesa troppo lunghi (71%). Resta comunque ampiamente riconosciuto il ruolo dei servizi privati nell’accesso alle cure: l’81% di chi vi ha fatto ricorso ritiene che, senza di essi, incontrerebbe maggiori difficoltà, mentre il 76% dei cittadini riconosce il contributo delle imprese della salute alla qualità della vita. Importante anche il ruolo della sanità integrativa: il 32% degli intervistati dichiara che almeno un componente del proprio nucleo familiare usufruisce di una copertura sanitaria e, tra i beneficiari che hanno sostenuto spese, il 66% ha ottenuto rimborsi pari ad almeno la metà della spesa.

Sul fronte delle imprese, le prospettive dei prossimi cinque anni sono prevalentemente positive (78%), anche alla luce dell’aumento della domanda legato all’invecchiamento della popolazione. Restano, tuttavia, criticità che ne limitano le possibilità di crescita, soprattutto la difficoltà nel reperire personale qualificato (77%) e gli ostacoli burocratici. Tra gli interventi prioritari le imprese indicano, infatti, la semplificazione normativa e burocratica (34%) e il reperimento di personale qualificato (30%), seguiti dal contenimento dei costi e dal sostegno alla formazione (25% ciascuno). In questo contesto, il rafforzamento della collaborazione con il sistema sanitario pubblico, ritenuto importante dall’89% delle imprese, rappresenta una delle principali leve per lo sviluppo del comparto. Le imprese della salute svolgono, dunque, una fondamentale funzione economica e sociale, ma per rafforzare la capacità del sistema di rispondere a una domanda di salute crescente occorrono una maggiore integrazione tra pubblico e privato, investimenti nelle competenze, semplificazione degli adempimenti e una più ampia diffusione degli strumenti di sanità integrativa, così da migliorare l’accessibilità e la qualità delle prestazioni a beneficio dei cittadini e dell’intero Paese. Per quanto riguarda l’accesso alle cure, si legge che negli ultimi dodici mesi il 59% degli italiani ha fatto ricorso a strutture, servizi o professionisti privati per esigenze di salute proprie o di un familiare. La motivazione principale è rappresentata dai tempi di attesa più brevi (74%), seguita dalla maggiore comodità o vicinanza dei servizi (16%) e dalle difficoltà di accesso al servizio pubblico (13%). Tra coloro che hanno utilizzato servizi sanitari, il 34% dichiara di aver rinunciato o rimandato almeno una prestazione necessaria, principalmente a causa delle liste d’attesa (71%) e dei costi (16%).

Inoltre, l’81% di chi si è rivolto al privato ritiene che, senza questi servizi, incontrerebbe maggiori difficoltà di accesso alle cure. Un ruolo riconosciuto anche in termini di benessere e presenza sul territorio: il 76% dei cittadini attribuisce alle imprese della salute un contributo positivo alla qualità della vita e l’80% ne valorizza la presenza dei servizi sul territorio.Il 32% degli intervistati dichiara che almeno un componente del proprio nucleo familiare può usufruire di un fondo sanitario integrativo, di un’assicurazione o di un’altra forma di copertura sanitaria, mentre il 59% dichiara di non disporne. Tra i beneficiari di fondi o assicurazioni che hanno sostenuto spese sanitarie, il 66% dichiara di aver ottenuto una copertura o un rimborso pari ad almeno la metà della spesa. Positivo anche il livello di soddisfazione: il 72% di chi dispone di una copertura sanitaria integrativa si dichiara molto o abbastanza soddisfatto. Dati che evidenziano il contributo dei fondi sanitari e del welfare contrattuale alla tutela della salute dei lavoratori e delle famiglie e l’importanza di favorirne una maggiore diffusione.Sul versante delle imprese, la ricerca evidenzia prospettive favorevoli, accompagnate da criticità che rischiano di limitarne la capacità di sviluppo. Il 91% delle aziende prevede che l’invecchiamento della popolazione determinerà nei prossimi cinque anni un aumento della domanda di servizi, prestazioni e prodotti per la salute e il 78% valuta positivamente le prospettive della propria attività.

Il principale ostacolo alla crescita è rappresentato dalla difficoltà di reperire personale qualificato, segnalata dal 77% delle imprese, con punte dell’80% nel commercio e nella distribuzione e del 79% nei servizi sanitari e assistenziali. Una criticità che rende necessario rafforzare la formazione, l’orientamento e i percorsi di qualificazione professionale per rispondere ai fabbisogni delle imprese e sostenere la qualità dei servizi.

“E’ importante offrire il meglio e per offrirlo nei tempi giusti ai cittadini c’è una sinergia tra privato convenzionato e azione del pubblico – ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci -. Ogni tanto si fa polemica, anche su questo, ma ripeto sempre che vorrei capire chi penserà mai di poter fare a meno del pronto soccorso del Policlinico Gemelli a Roma e di quello dell’ospedale San Raffaele a Milano. Non so quanto vivrò, ma credo che non vedrò mai qualcuno, di qualunque colore politico, che possa pensare di farne a meno”.

“ConfSalute non avrà una posizione su qualsiasi tema del settore della salute – ha sottolineato il presidente di Confsalute, Michele Vietti -. Il nostro compito come coordinamento è quello di aggregare intorno ad alcune cruciali battaglie comuni tutte le associazioni del settore aderenti a Confcommercio: il rifinanziamento del fondo sanitario e la revisione dei tetti di spesa, la lotta alla burocrazia, la ricerca di personale qualificato, l’impegno contro il commercio online senza regole e contro la competizione sfrenata, il contenimento dei costi, la formazione professionale”.

“L’8 luglio è nata Confsalute e in pochi mesi intorno alla sua azione si sono aggregati soggetti e l’interesse dei territori di tutta Italia – ha detto il presidente di Confcom, Carlo Sangalli -. Il meeting di oggi è la cartina di tornasole di questo impegno

comune, con l’importante partecipazione delle istituzioni e della

politica, che rappresenta una preziosa occasione di dialogo e di

confronto. E il dialogo è anche il concetto centrale di un recente passaggio storico per il mondo della rappresentanza”, ha concluso.

– foto f57/Italpress –

(ITALPRESS).