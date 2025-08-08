NAPOLI (ITALPRESS) – La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo e un altro influencer locale, conosciuto come “Napolitano Store”, sono stati nella sede del Consiglio regionale della Campania. De Crescenzo ha pubblicato un video dove sventola la bandiera italiana insieme a Pasquale Di Fenza, consigliere regionale ed esponente di Azione.

Immediato l’intervento del leader di Azione, Carlo Calenda, che su X ha scritto: “Questo buffone che usa gli uffici del Consiglio Regionale per pantomime indecenti con personaggi improbabili e vaiasse varie, viene espulso da Azione con effetto immediato per comportamenti non compatibili con un incarico istituzionale. Mi scuso con gli elettori”.

Da parte sua, il presidente del consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero esprime “la mia ferma indignazione per la diffusione, sui social, di video che ridicolizzano l’Istituzione che ho l’onore di rappresentare.

Questi contenuti ledono la dignità e il prestigio del Consiglio Regionale e ne minano la credibilità agli occhi della comunità.

Dopo aver visionato personalmente il materiale, e in virtù dei compiti che mi attribuisce l’art. 36 dello Statuto, esprimo il mio profondo biasimo e richiamo con fermezza alla necessità che episodi di tale gravità non si ripetano mai più.

La tutela dell’immagine e delle funzioni del Consiglio Regionale è per me un dovere inderogabile. Ogni comportamento lesivo nei confronti dell’Istituzione sarà contrastato con determinazione”.

Il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario regionale del partito in Campania, commenta: “Abbiamo avuto un’anteprima di cosa porterebbe in Regione l’unione di PD, 5 stelle e deluchiani. Un concentrato di trash con il vilipendio delle Istituzioni e finanche della bandiera italiana. Grottesco, volgare e deteriore che si saldano in un patto senza vergogna. Schlein, Conte e De Luca dicano se il loro ideologo è Rita De Crescenzo, la chiamino come degna madrina del loro matrimonio a tre. Siamo certi che i Campani dopo 10 anni di cafonate di De Luca non vogliano regalare una ulteriore umiliazione alla Regione. Fratelli d’Italia ed il centrodestra unica alternativa”.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]