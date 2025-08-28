Incidenti sulle strade siciliane, tre morti fra Trapani e il Ragusano. A Palermo l’ultimo saluto ad Anna Romano

PALERMO (ITALPRESS) – Ancora sangue sulle strade siciliane. Altre tre vite spezzate, di una tragica estate costellata da numerosi incidenti.

In via San Giovanni Bosco, nei pressi della stazione ferroviaria di Trapani, la notte scorsa, ha perso la vita un uomo di 47 anni, Antonino Lombardo. E’ stato travolto da un pullman mentre era a bordo del suo scooter. L’impatto è stato fatale: la vittima è rimasta schiacciata sotto il mezzo ed è deceduta sul colpo. Per il recupero della salma si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

DUE GLI INCIDENTI NEL RAGUSANO

Incidente mortale sulla Ragusa-mare, la strada provinciale 54. La vittima è una soccorritrice del 118, Roberta Occhipinti, 59 anni, di Modica. Aveva appena terminato il suo turno di lavoro, quando alla guida della propria auto si è scontrata con un’altra vettura. Inutili i soccorsi. Giunta in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, è morta poco dopo il suo arrivo.

Alto incidente mortale poi sulla strada statale 194 Ragusa-Giarratana, in prossimità del ponte sulla diga. La vittima è il conducente di un furgone Citroen Jumpy, un uomo di 58 anni, di Giarratana. L’uomo, all’arrivo dei Vigili del fuoco, era già fuori del veicolo, probabilmente sbalzato in seguito all’urto. Si tratterebbe di un incidente autonomo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ed i Carabinieri di Ragusa, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

A PALERMO L’ULTIMO SALUTO AD ANNA ROMANO

Intanto, anche Palermo piange una vittima della strada. Amici, conoscenti e familiari, nella chiesa di Maria Santissima Assunta di Valdesi, a Mondello, hanno dato l’ultimo saluto ad Anna Romano, la 65enne travolta e uccisa lo scorso 26 agosto da uno scooter sul lungomare Cristoforo Colombo, a Palermo, nei pressi dello stabilimento la Marsa all’Addaura. In prima fila i figli Francesco e Carolina. La funzione religiosa è stata officiata dal parroco, don Dino Taormina. Anna Romano era la moglie di Gabriele Palpacelli, ex consigliere nazionale della Federtennis ed ex presidente del comitato regionale Sicilia, deceduto nel 2022, e zia del tennista Marco Cecchinato.

– Foto Ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS)