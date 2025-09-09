Incidente sulla Palermo-Agrigento: muore un uomo di 42 anni

PALERMO (ITALPRESS) – Un uomo di 42 anni è morto in un incidente lungo la statale che collega Palermo e Agrigento. Lo schianto è avvenuto ieri sera: la vittima, originaria di Mussomeli, si trovava nel tratto compreso tra Misilmeri e Bolognetta quando, per cause ancora da chiarire, l’auto cui viaggiava è uscita di strada e si è ribaltata più volte.

Immediato l’intervento dei sanitari, allertati da alcuni automobilisti di passaggio, ma al loro arrivo per il 42enne non c’era più nulla da fare: sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri, che hanno chiuso il tratto stradale interessato. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).