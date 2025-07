Incidente frontale ad Arzachena: due morti ed un ferito grave

ARZACHENA (ITALPRESS) – Mattinata drammatica ad Arzachena, dove intorno alle 9 si è verificato un grave incidente stradale all’ingresso del paese, lungo viale Costa Smeralda. Due auto si sono scontrate frontalmente: a bordo di una viaggiavano tre giovani, nell’altra due donne. Il bilancio è tragico: due ragazzi di circa 20 anni, entrambi appartenenti alla comunità marocchina residente in paese, hanno perso la vita sul colpo.

Un terzo passeggero, un 16enne, è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco e trasportato in elisoccorso in condizioni critiche all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Anche le due donne che si trovavano nell’altra vettura sono rimaste ferite e sono state trasferite dal 118 all’ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, impegnati per ore nelle complesse operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, e la polizia locale, incaricata dei rilievi e della gestione del traffico. I giovani deceduti stavano andando a lavorare all’Aquadream di Baia Sardinia, noto parco acquatico della zona. In segno di rispetto e dolore per la perdita dei propri dipendenti, la struttura ha deciso di rimanere chiusa per lutto.

-Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).