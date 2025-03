Incendio in palazzina ex ospedale militare a Trieste, nessun coinvolto

TRIESTE (ITALPRESS) – Tre squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro per l’intera notte alla ricerca di possibili persone coinvolte e in operazioni di bonifica per l‘incendio in uno degli edifici dell’ex ospedale militare di Trieste, una palazzina abbandonata da anni. Le operazioni si sono concluse in mattinata.

-Foto Vigili del Fuoco account X-

(ITALPRESS).