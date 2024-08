PISA (ITALPRESS) – Una bambina è morta in seguito all’incendio dell’appartamento in cui viveva con la sua famiglia, a Santa Croce sull’Arno, nel Pisano, in via Turi.

Il rogo si è sviluppato al secondo piano di una palazzina. I vigili del fuoco avevano liberato 4 minori e 2 adulti che erano rimasti bloccati. Trasportata d’urgenza in ospedale, per la bambina però non c’è stato nulla da fare.

– Foto Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).