Vasto incendio sul Gargano, turisti evacuati via mare

IPA664906 - PESCHICI (FOGGIA) INCENDIO INFERNO SUL PROMONTORIO DEL GARGANO - PANICO IN SPIAGGIA CASE DISTRUTTE - 4 MORTI

BARI (ITALPRESS) – Un vasto incendio lungo il litorale tra Peschici e Vieste, nel Gargano, è in corso dalla tarda mattinata e ha raggiunto anche le aree a ridosso del mare. Gruppi di turisti sono stati evacuati dalle spiagge sulle imbarcazioni della guardia costiera. Il Comune di Peschici ha reso noto che “a seguito dell’incendio, è stato aperto l’edificio delle Scuole Elementari, in via Montesanto, per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE