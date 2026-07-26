ROMA (ITALPRESS) – Nel quartiere Tor Bella Monaca i Carabinieri della Compagnia di Frascati, con il supporto del personale del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, hanno svolto un‘imponente operazione straordinaria di controllo del territorio.

Arrestate 11 persone e denunciate altre 11 alla Procura della Repubblica. In manette sono finiti 4 soggetti in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e 6 soggetti sorpresi in via dell’Archeologia in possesso complessivamente di 120 grammi di cocaina, 2 grammi di eroina e 1.165 euro in contanti. Arrestata anche una donna, gravemente indiziata del reato di evasione, perché, nonostante fosse sottoposta agli arresti domiciliari, è stata sorpresa all’esterno del proprio domicilio senza autorizzazione. Denunciato un soggetto sorpreso a bordo di uno scooter rubato e con targa contraffatta e un giovane sorpreso a cedere una dose di cocaina ad un coetaneo.

I Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno anche denunciato due persone sorprese a occupare illegittimamente e alimentare tramite allaccio abusivo alla rete elettrica, due abitazioni in via dell’Archeologia. I Carabinieri hanno liberato e riconsegnato gli immobili al Comune di Roma. Denunciate anche 3 persone sorprese ad abbandonare rifiuti speciali, un cittadino straniero per violazione delle normative sull’immigrazione e un uomo trovato in possesso di una carta d’identità elettronica priva del relativo microprocessore. Eseguite anche verifiche presso due esercizi commerciali, nel corso delle quali sono stati denunciati i gestori per furto di energia elettrica e per l’impiego di lavoratori irregolari. Identificate in totale 131 persone e eseguite verifiche su 92 veicoli.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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