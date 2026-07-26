Ai Mondiali di Hong Kong Davide Di Veroli dà spettacolo e conquista uno splendido argento nella spada maschile

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Un grande Davide Di Veroli ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026 nella spada maschile individuale. Il 24enne romano ha offerto una prestazione spettacolare, che l’ha condotto sul secondo gradino del podio iridato a una sola stoccata dal titolo andato allo svizzero Lucas Malcotti, che si è imposto per 12-11 in una finale combattuta fino all’ultimo centesimo di secondo. Per Davide Di Veroli, che regala all’Italia la terza medaglia in tre giorni al Mondiale asiatico, un argento d’enorme valore dopo una gara fantastica, segnata da rimonte incredibili, da vero campione. Per lo spadista delle Fiamme Oro è il secondo argento iridato dopo quello conquistato nell’edizione di Milano 2023.

Lo straordinario percorso di Davide Di Veroli si era aperto con il successo nel primo turno sul marocchino Elkord con il punteggio di 15-12. Subito dopo, con un’altra prestazione di grande carattere, il poliziotto che si allena al Piccolo Teatro Milano ha superato 15-13 il portacolori delle Isole Vergini, Schembri, approdando agli ottavi. Qui l’azzurro delle Fiamme Oro ha saputo rimontare nel finale del match il francese Bardenet, piazzando l’allungo vincente nei secondi conclusivi ed esultando per il risultato di 14-12. Nei quarti di finale, contro il giapponese Ryu Matsumoto, Di Veroli è stato protagonista di una rimonta incredibile: sotto di quattro stoccate a 21” dalla fine ha recuperato tutto lo svantaggio e, al minuto supplementare, ha piazzato la parata e risposta decisiva chiudendo sul 14-13. Di Veroli show anche in semifinale: in un’altalena di punteggio ed emozioni, ancora nella fase decisiva del match, Davide ha superato per 15-13 Masaru Yamada, altro portacolori del Giappone, volando così all’ultimo atto.

In finale contro lo svizzero Lucas Malcotti è stata ancora sfida palpitante, equilibratissima. L’elvetico negli ultimi secondi è riuscito a ribaltare lo svantaggio e a portarsi a +2. Davide, seguito a fondo pedana dal CT Diego Confalonieri, ha tentato l’ennesima rimonta ma allo scadere del tempo il punteggio di 12-11 ha premiato Malcotti. Argento da applausi, comunque, per Di Veroli, da pochi mesi laureatosi in Economia e capace con questo podio di confermarsi spadista di fama mondiale. Il suo argento è il terzo per la spedizione azzurra in due giornate iridate a Hong Kong 2026, dopo quelli conquistati ieri da Filippo Macchi nel fioretto maschile e da Giulia Rizzi nella spada femminile.

“È il mio secondo argento mondiale, tre anni dopo Milano. Certo, manca una stoccata all’oro e un po’ fa male, ma posso essere solo felice, e anche orgoglioso di questa medaglia. È stata una gara dura, sofferta, avvincente. Ci sono arrivato dopo un periodo duro, a causa di un infortunio, e sono veramente soddisfatto di essere ancora lì sul podio iridato”, le parole di Davide Di Veroli.

Stop sulla soglia dei “top 8” per Simone Mencarelli: dopo aver battuto 15-8 il coreano Park e 15-7 l’israeliano Vilensky, il campione europeo in carica si è fermato negli ottavi contro Alomairi, portacolori dell’Arabia Saudita, classificandosi così al 10° posto, mentre ha chiuso 17° Matteo Galassi.

L’11° posto di Michela Battiston è stato il miglior risultato per l’Italia nella gara di sciabola femminile. La friulana, dopo aver sconfitto d’autorità prima la kazaka Dospay (15-7) e poi l’ungherese Szucs (15-12), si è fermata sulla soglia delle “top 8” contro la francese Balzer (15-7). Nel turno dei sedicesimi era stata sconfitta Mariella Viale, classificatasi 26^, mentre ha chiuso 60^ Manuela Spica al suo debutto in un Mondiale Assoluto.

Domani ai Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026 saranno in palio le ultime medaglie individuali nelle competizioni di fioretto femminile e sciabola maschile. Per l’Italia saliranno in pedana le fiorettiste Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino, e gli sciabolatori Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri. Dalle ore 12 italiane le fasi finali saranno trasmesse in diretta su RAI Sport (sul web RAI Play) ed Eurosport 2 (con tutte le piattaforme da Dazn a HBO e Discovery). Sui canali social della FIS e sulla pagina Youtube di Federscherma tutti gli aggiornamenti, i video e le voci dei protagonisti del Mondiale 2026.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).