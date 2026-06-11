Incendio danneggia l’ingresso della moschea a Cagliari, indagano i Carabinieri

CAGLIARI (ITALPRESS) – A Cagliari, nella notte, i carabinieri sono intervenuti in via del Collegio per un incendio, verosimilmente appiccato da ignoti che potrebbero anche avere utilizzato del liquido infiammabile. Le fiamme hanno interessato alcune fioriere in plastica posizionate lungo la strada, per poi estendersi parzialmente e annerire i portoncini d’ingresso dei civici attigui, dove, per altro, è situato anche un luogo di culto della locale comunità musulmana.

La prontezza dei residenti del quartiere si è rivelata provvidenziale: gli abitanti sono infatti riusciti a estinguere il principio di incendio prima ancora dell’arrivo dei Vigili del fuoco, impedendo che il fuoco potesse propagarsi ulteriormente e causare danni ben più gravi agli edifici e alla via stessa. Sono in corso accertamenti e approfondite attività investigative da parte dei carabinieri per delineare con esattezza la dinamica dell’evento e stabilire la precisa origine del rogo e le sue ragioni.

– foto xd4/Italpress –

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