Incidente stradale fatale nel Cagliaritano: morto un 44enne, ferito un bimbo di 10 anni

CAGLIARI (ITALPRESS) – Incidente stradale mortale, nella serata di ieri, sulla sp 2 ad Assemini, in provincia di Cagliari. Un 44enne ha perso la vita dopo avere tentato un sorpasso azzardato, perdendo il controllo dell’auto e finendo contro un palo. Il veicolo, risultato rubato, ha invaso la corsia opposta per poi colpirne un altro nel tentativo di rientrare in linea con la propria direzione di marcia. Da qui la carambola fatale.

Ferita anche una donna e un bimbo di 10 anni che viaggiavano sull’auto speronata dal 44enne. Inutili i soccorsi per l’uomo, mentre il bimbo e la madre sono stati liberati dalle lamiere dai Vigili del fuoco e trasportati in ospedale.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).