CAGLIARI (ITALPRESS) – In Sardegna, dove si vota al primo turno per le amministrative, cresce la partecipazione al voto. Oggi si vota dalle 7 alle 15. Al termine della prima giornata di votazioni, con la chiusura delle urne alle ore 23, nei 148 Comuni dell’Isola chiamati al rinnovo di sindaci e consigli comunali si è registrata un’affluenza del 46,45%.

Il dato segna un incremento di oltre due punti percentuali rispetto al 44,20% rilevato alla medesima ora nella precedente tornata elettorale per le amministrative. Sono 62 i comuni sardi con meno di 15 mila abitanti in cui, per questa tornata elettorale, è stata presentata una sola lista. Con il raggiungimento del quorum previsto dalla legge iniziano così ad arrivare i primi verdetti e i nomi dei nuovi primi cittadini.

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