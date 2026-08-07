Home Video News Cronaca Incendio boschivo in area impervia a Canossa nel reggiano
Incendio boschivo in area impervia a Canossa nel reggiano
REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Incendio boschivo in una zona impervia in località Vedriano, nel territorio di Canossa (Reggio Emilia). Continuano le operazioni di spegnimento, in corso dalle 17 di ieri, da parte dei Vigili del Fuoco. Per il contrasto ai fronti di fiamma stanno operando cinque squadre, di cui due giunte in rinforzo dai comandi di Bologna e Parma. pc/r (Fonte video; Vigili del Fuoco)