Torna la “Carta Dedicata a Te”, 1000 euro a oltre 1,1 milioni di famiglie

ROMA (ITALPRESS) - Prende il via per il quarto anno consecutivo la Carta Dedicata a Te, misura voluta dal Governo per sostenere concretamente le famiglie italiane in maggiore difficoltà economica e, al tempo stesso, promuovere il consumo delle produzioni agroalimentari nazionali di qualità: a disposizione oltre 1 miliardo di euro, 1.000 euro per ogni famiglia. Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, e il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre. mec/fsc/gtr