Cina, robot umanoidi si sfidano a Shanghai nel Robot Knockout Legend

La tappa di Shanghai dell'Ultimate Robot Knockout Legend (URKL) ha preso il via sabato al Baoshan Gymnasium. La sfida è più di un normale combattimento tra robot. I concorrenti sono robot umanoidi EngineAI T800 a grandezza naturale. Ogni loro movimento è controllato interamente dall'intelligenza artificiale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/ (Fonte video: Xinhua)