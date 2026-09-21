Denatalità, Torchia (I Sud del Mondo) “Serve un patto per le future generazioni”

PALERMO (ITALPRESS) - Denatalità e disagio giovanile "sono dei temi rilevanti per lo sviluppo e per il futuro della nostra nazione. Non bisogna partire, secondo me, banalmente da un miglioramento degli indici, dei meri indici di natalità, perché noi dobbiamo puntare al futuro dei giovani. Dobbiamo creare, cercare di creare, un patto, un "patto 2050" che guardi alle future generazioni per cercare, in qualche modo, di migliorare le loro condizioni di vita, creare le giuste condizioni di lavoro, di sviluppo economico e sociale per i nostri giovani. E da qui, ecco, nasce il contrasto al disagio giovanile, perché molto spesso poi la denatalità è legata al fatto dei giovani che non hanno concretezza e le opportunità per migliorare le loro condizioni di vita". Lo ha detto Pompeo Torchia, presidente di "I Sud del Mondo" ets, in occasione del convegno "Denatalità e disagio giovanile. Riflessioni, sfide e proposte per costruire il futuro" presso l’Addaura Hotel Village e Congressi a Palermo. xd8/mrc/azn