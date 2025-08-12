Incendio a Napoli negli uffici del Centro Direzionale, le immagini

NAPOLI (ITALPRESS) - Paura nella notte a Napoli dove, attorno alle 2, squadre dei vigili del fuoco sono intervenute al Centro Direzionale Isola G1 per l'incendio di alcuni uffici posti al 20° e 21° piano di un edificio. Non ci sono feriti. Come reso noto via X dai vigili del fuoco, "sono in corso le opere di bonifica delle aree percorse dal fuoco". fsc/mca1 (Fonte video: Vigili del Fuoco)