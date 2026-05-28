Home Video News Nord Ovest Sanità, Bucci “In Liguria 32 case di comunità, miglioramenti giorno dopo giorno”
Sanità, Bucci “In Liguria 32 case di comunità, miglioramenti giorno dopo giorno”
MILANO (ITALPRESS) - In Regione "siamo contenti perché dovevamo fare 30 case di comunità e in realtà ne abbiamo fatte 32. Sono già in funzione e sono strutturate. Nel mese di aprile abbiamo fatto già 20.000 visite e performance. Questa è la dimostrazione che la sanità locale è ciò di cui c'è bisogno. Continueremo con miglioramenti giorno dopo giorno, tutte le persone che vanno nelle case di comunità non vanno nei pronti soccorso e questo è importante per snellire l'operatività dei nostri ospedali". Cosi il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, a margine dell'evento "L'Italia del Pnrr-Creare il modello. Fare sistema. Orientare il futuro. Una sfida che si racconta". xm4/pc/mca1