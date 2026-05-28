Vigilante (Gse) “Dalla transizione energetica competitività e indipendenza”

LECCE (ITALPRESS) - “In questo momento è evidente come la transizione energetica sia un fattore di competitività, un fattore di indipendenza e anche di salvaguardia della sovranità nazionale, questo perché sono fonti di produzione nazionale. Le misure che abbiamo messo in atto negli ultimi anni concorrono ad abbattere il prezzo dell’energia, quindi la bolletta degli italiani, per imprese, cittadini e Enti locali”. Lo afferma Vinicio Vigilante, amministratore delegato del GSE, a margine del Festival dell’Energia di Lecce. “Fonti rinnovabili ed efficienza energetica sono misure per contrastare il caro bollette”, ribadisce. xb1/sat/azn